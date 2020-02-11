السيسي: نتطلع لمزيد من العمل مع شركة "بريتيش بتروليوم" في شرق البحر المتوسط

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تطلع بلاده للمزيد من التعاون مع شركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية، مما يساهم في تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الطاقة في شرق المتوسط.

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وقال الرئيس المصري، صباح اليوم الثلاثاء، خلال حضوره "مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2020" مع الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم" (بى بي) البريطانية برنارد لوني، إن هناك حجم أنشطة واستثمارات كبيرة للشركة البريطانية في مصر منذ منتصف القرن الماضي وحتى الآن، أسهمت خلالها الشركة بشكل كبير في عمليات الاستكشاف وإنتاج الغاز والبترول مما دعم هذا القطاع بشكل محوري.

وتابع: "هذا الأمر ساهم في جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة في شرق البحر المتوسط، معربا عن تطلعه لمزيد من أنشطة الشركة واستثماراتها في مصر سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة".

كما أكد الرئيس المصري على الأولية المتقدمة التي تنتهجها الدولة تجاه مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة، لما لذلك من مردود وقيمة هامة في هذا القطاع.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في البحر الأبيض المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز.

وتنفذ تركيا، منذ 4 مايو الماضي، أعمال تنقيب عن الغاز، "بإذن" من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة بل وإرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة.

المصدر: وكالات