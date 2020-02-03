طرح شركات في الجيش المصري للخصخصة

أعلن صندوق مصر السيادي، أنه وقع اتفاقية تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لتهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات.

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وقال الصندوق إن الاتفاق يرتكز إلى قيام الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والأصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها وتهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق سيشرف على إعداد الدراسات الاستثمارية بالتعاون مع مستشارين لتحديد آلية الاستغلال الاستثماري الأمثل للأصول المتفق عليها مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي قد يصل الاستثمار بها من مستثمرين من القطاع الخاص إلى 100%، مع إمكانية قيام الصندوق بالاستثمار في هذه الأصول مع مستثمرين محتملين أو العمل على دعم الجهاز في خلق شراكات في تلك الأصول بشكل مباشر من شأنه أن يعلي من قيمة هذه الأصول.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحدث أكثر من مرة عن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للقوات المسلحة، وطرح بعضها في البورصة، والتعاون بينها وبين شركات القطاع الخاص.

المصدر: مصراوي