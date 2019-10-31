تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن أهمية مشاركة شركات القوات المسلحة المصرية في طروحات البورصة، وأن تكون للشعب المصري أسهم في هذه الشركات.

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وقال الرئيس المصري خلال افتتاحه مصنع الغازات الجديد: "الطروحات التي تقوم الدولة بالتجهيز لطرحها في البورصة، لابد أن يكون في فرصة منها لشركات القوات المسلحة، لازم الشركات دي تدخل البورصة، ويكون فرصة للمصريين يكون ليهم أسهم في هذه الشركات، وبالطريقة دي نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات".

وأضاف السيسي: "شركات قطاع الأعمال وشركات القوات المسلحة لازم يدوا فرص للمصريين إنهم يكونوا موجودين بأسهم، وإحنا شغالين في الموضوع ده بقالنا 3 سنين، لكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كتيره، ولسه منزلش الحجم المناسب".

وافتتح الرئيس السيسي مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50%، وهو الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية، التابعين لشركة النصر للكيمياويات الوسيطة بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة.

المصدر: وكالات