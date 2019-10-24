قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيان الختامي لقمة "روسيا - إفريقيا"، إنه تم الاتفاق بين الدول المشاركة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحل الصراعات بالطرق السلمية.

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وأضاف الرئيس المصري خلال كلمة مشتركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ختام القمة، أنه تمت مناقشة العديد من القضايا، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن القمة تأتي لتنمية التعاون بين الجانبين، وتعزيز العلاقات بما يدفع نحو تحقيق أهداف السلام والاستقرار.

وأشار السيسي، إلى أن اللقاء حقق نجاحا ملموسا للأطراف كافة، وأنه تم التركيز على عدد من الملفات المهمة التي تخص القارة الإفريقية، ومنها تطوير البنية التحتية.

وأوضح الرئيس المصري، أن المنتدى دشن منصة للحوار المباشر بما يضفي قوة للترابط بين الجانبين، وتم استعراض العديد من القضايا العلمية والإنسانية، واعتماد إعلان بيان ختامي يعكس ما تم الاتفاق عليه.

المصدر: RT