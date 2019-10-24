بوتين: واثقون من إمكانية مضاعفة التجارة مع إفريقيا إلى 40 مليار دولار

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في البيان الختامي لقمة "روسيا – إفريقيا" اليوم، أن القمة فتحت صفحة جديدة للتعاون والعلاقات بين روسيا والدول الإفريقية.

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وأعرب بوتين في كلمة مشتركة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ختام القمة، عن ثقته في إمكانية مضاعفة حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا إلى 40 مليار دولار خلال الأعوام القادمة.

وأضاف، أن التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا نما في 2018 بنسبة 17% مقارنة بـ2017 وبلغ 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركات الروسية مستعدة للتعاون مع الشركاء الأفارقة في مجالات مثل تحديث البنية التحتية، وتطوير أنظمة الاتصالات، والتكنولوجيا الرقمية.

وأكد، أن التعاون مع إفريقيا يجري وفق مبدأ المصالح المتبادلة بين الأطراف، مشددا على أن الشركات الروسية توفر أحدث التقنيات والخبرات للشركاء في إفريقيا.

وبين الرئيس الروسي، أن المشاركين في القمة اتخذوا قرارا بتشكيل آلية حوار مشتركة، مشيرا إلى أن القمة ستعقد مرة كل 3 سنوات، وأن تطوير العلاقة مع إفريقيا يأتي ضمن أولويات موسكو.

واستضافت مدينة سوتشي خلال اليوم وأمس القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا -إفريقيا" برئاسة الرئيسين الروسي والمصري، وبحضور نحو أربعين رئيس دولة وحكومة إفريقية.

ويهدف هذا الحدث إلى تنمية التعاون بين موسكو والدول الإفريقية، حيث تعمل موسكو منذ سنوات على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي مع دول القارة السمراء.

المصدر: RT