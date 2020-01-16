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الدولار يواصل الانخفاض في مصر

مال وأعمال

الدولار يواصل الانخفاض في مصر
Reuters
الدولار
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انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

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الدولار ينخفض بشكل كبير في مصر
الدولار ينخفض بشكل كبير في مصر

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، إلى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة، والإسكندرية إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنكي العربي الإفريقي، وقناة السويس عند 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.

المصدر: مصراوي

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