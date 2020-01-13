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الدولار ينخفض بشكل كبير في مصر

مال وأعمال

الدولار ينخفض بشكل كبير في مصر
Reuters
الدولار في مصر
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تواصل أسعار الدولار، اليوم الاثنين، في الانخفاض أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لأخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، في مقدمتها البنك الأهلي المصري.

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الدولار ينخفض أمام الجنيه في مصر
الدولار ينخفض أمام الجنيه في مصر

وانخفض الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس الذي كان 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، بانخفاض قدرة 4 قروش.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع، بينما سجلت العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي 15.87 جنيه للشراء و15.97جنيه للبيع.

المصدر: الاهرام + اليوم السابع

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