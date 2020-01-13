الدولار ينخفض بشكل كبير في مصر

تواصل أسعار الدولار، اليوم الاثنين، في الانخفاض أمام الجنيه المصري، وذلك وفقا لأخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، في مقدمتها البنك الأهلي المصري.

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وانخفض الدولار في البنك الأهلي المصري ليسجل 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس الذي كان 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، بانخفاض قدرة 4 قروش.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع، بينما سجلت العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي 15.87 جنيه للشراء و15.97جنيه للبيع.

المصدر: الاهرام + اليوم السابع