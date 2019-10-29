مؤتمر "دافوس الصحراء" السعودي.. 23 اتفاقية بـ15 مليار دولار

وقعت شركات ومؤسسات سعودية الثلاثاء 23 اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار، على هامش مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة الرياض.

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ومن أبرز الاتفاقيات التي وقعت:

- مذكرة تفاهم بين "أرامكو" و"إيه بي كيو" لتأسيس مشروع مشترك بقيمة 600 مليون دولار

- اتفاقية بين "أرامكو" و"بيكر هيوز" بقيمة 230 مليون دولار بشأن الاستثمار والتطوير المشترك للذكاء الصناعي والتحول الرقمي

- اتفاقية بين "أرامكو" و"داسو سيستيمز" بقيمة 200 مليون دولار للتعاون في مجال تحليل البيانات وإدارة المشاريع والمدن الذكية

- اتفاقية بين "أرامكو" و"بي.إم.تي" لتأسيس منشأة لتصنيع الصمامات في السعودية بقيمة 74 مليون دولار

- اتفاقية بين "أرامكو" مع "بولترون" للاستثمار بقيمة 25 مليون دولار لتطوير منشآت التصنيع

- اتفاقية بقيمة 120 مليون دولار بين هيئة الاستثمار و"بي آر إف البرازيلية" للصناعات الغذائية لتطوير عملياتها في السعودية

ويستضيف صندوق الاستثمارات العامة السعودي المبادرة، التي توصف بـ"دافوس الصحراء"، بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول وصناع القرار.

ويشمل برنامج المبادرة عددا من جلسات النقاش، التي يشارك فيها 300 متحدث من صناع القرار، ومستثمرون وخبراء من أكثر من 30 دولة.

المصدر: "الاقتصادية"