صندوق سيادي روسي: المؤسسات الروسية مهتمة بالاستثمار في "أرامكو"

أعرب المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، عن اهتمام مؤسسات روسية بينها صناديق التقاعد، بالاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" السعودية.

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وجاء تصريح المسؤول الروسي خلال فعاليات مبادرة "مستقبل الاستثمار 2019"، التي انطلقت اليوم في الرياض.

وقال: "صناديق تقاعد ومصارف روسية وعدد من المؤسسات الصينية الكبيرة بانتظار الإعلان عن شروط الاكتتاب في "أرامكو".

وفي وقت سابق كشفت مصادر لوكالة "رويترز" عن أن "أرامكو" تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في الـ3 من نوفمبر المقبل على مرحلتين، الأولى في السوق السعودية والثانية في أسواق دولية أخرى.

جدير بالذكر أن إدراج "أرامكو" في البورصة يعد حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها وتنويع موارده للحد من الاعتماد على النفط.

المصدر: وكالات