 
مباشر

مصادر تكشف عن موعد طرح "أرامكو" العام

مال وأعمال

مصادر تكشف عن موعد طرح
Reuters
مصادر تكشف عن موعد طرح "أرامكو" السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mmea

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" اليوم، إن شركة "أرامكو" السعودية تستهدف إطلاق الطرح العام الأولي في 3 نوفمبر المقبل.

إقرأ المزيد
رويترز:
رويترز: "أرامكو" تؤجل الطرح العام الأولي لأسهمها

وذكرت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها بسبب حساسية المسألة، أن شركة النفط الحكومية العملاقة تعمل على إعلان الطرح المقترح الأحد.

جدير بالذكر أن إدراج "أرامكو" في البورصة يعد حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها وتنويع موارده للحد من الاعتماد على النفط.

المصدر: "رويترز"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هكذا كان تمثال الحرية في نيويورك لـ"فلاحة مصرية"!