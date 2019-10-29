مصادر تكشف عن موعد طرح "أرامكو" العام
Reuters
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قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" اليوم، إن شركة "أرامكو" السعودية تستهدف إطلاق الطرح العام الأولي في 3 نوفمبر المقبل.
وذكرت المصادر، التي رفضت الكشف عن اسمها بسبب حساسية المسألة، أن شركة النفط الحكومية العملاقة تعمل على إعلان الطرح المقترح الأحد.
جدير بالذكر أن إدراج "أرامكو" في البورصة يعد حجر الزاوية في خطط السعودية لتطوير اقتصادها وتنويع موارده للحد من الاعتماد على النفط.
المصدر: "رويترز"
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