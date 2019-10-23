بوغدانوف: مسألة عودة رحلات التشارتر لمنتجعات البحر الأحمر في مصر سيتم حلها قريبا

أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن مسألة استئناف رحلات"التشارتر" الجوية بين روسيا والمنتجعات المصرية سيتم حلها قريبا.

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وقال بوغدانوف لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، على هامش قمة "روسيا - إفريقيا": "آمل أن يتم حل هذه المشكلة في المستقبل القريب​​​، يجري الآن اجتماع رئيسي بين روسيا ومصر، وسيكون هناك المزيد من الاتصالات على أعلى مستوى، وأعتقد أننا سنتمكن من التقدم فيما يتعلق باستكمال جميع مناقشاتنا في هذا الاتجاه، وسيتم توفير الشروط لاستئناف الرحلات الجوية ليس فقط إلى القاهرة، حيث يسافرون حاليا بالفعل، ولكن أيضا إلى منتجعات البحر الأحمر - الغردقة وشرم الشيخ".

وكانت موسكو قد أوصت شركات الطيران الروسية، بتعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ منذ العام 2015، على إثر حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية "كوغاليم آفيا" فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217 وأفراد طاقمها الـ7.

المصدر: سبوتنيك