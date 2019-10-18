قديروف يتحدث عن استثمارات سعودية في الشيشان

أفاد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، بأن السعودية مستعدة لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة في الجمهورية، وخصوصا مشروع لإنشاء مزرعة لتربية الأغنام في الجبال.

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وقال قديروف خلال اجتماع حكومي، إن "السعودية مستعدة لتنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في الشيشان، من ضمنها مؤسسة كبيرة لتربية الأغنام، والتي ستساهم في تنمية الثروة الحيوانية في الشيشان"، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي لقديروف اليوم.

كذلك كلف قديروف رئيس وزراء جمهورية الشيشان، مسلم خوشيف، بإعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية الواعدة لعرضها على رجال الأعمال العرب.

من جهته أشار خوشيف، إلى أنه تم تخصيص أرض بمساحة 9 آلاف هكتار لإنشاء مزرعة لتربية الأغنام، مشيرا إلى أن المستثمرين أبدوا استعدادهم لشراء أغنام من السكان المحليين.

وكان قديروف ضمن الوفد الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، الذي زار السعودية والإمارات مؤخرا، حيث تم عقد اجتماعات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الرياض وأبو ظبي، بما في ذلك مشاركة السعودية والإمارات في مشاريع استثمارية بروسيا.

وبدأ رجال أعمال عرب في السنوات الأخيرة بضخ استثمارات في الاقتصاد الشيشاني، حيث قام مستثمرون من الإمارات ببناء فندق في العاصمة غروزني من فئة الخمس نجوم، وفي العام 2017 ، وتم إنشاء مؤسسة الشيخ زايد لدعم ريادة الأعمال والابتكار في الشيشان.

المصدر: "نوفوستي"