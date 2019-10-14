روسيا والسعودية توقعان على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار "أوبك+"

وقعت موسكو والرياض اليوم الاثنين، على ميثاق تعاون طويل الأمد في إطار "أوبك+"، الاتفاق الذي يهدف لبث الاستقرار في سوق النفط العالمية.

وتم التوقيع بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم في زيارة تستمر يوما واحدا.

ووقع ميثاق التعاون من الجانب الروسي وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ومن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.

إضافة لذلك وقع الجانبان حزمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم طالت شتى مجالات التعاون بين روسيا والسعودية.

يتبع..