اتفاق روسي سعودي لبناء مصنع للميثانول بقدرة أولية تبلغ مليون طن سنويا

اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية SABIC على استثمارات مشتركة في مشروع مجموعة "أي أس إن"، لبناء مصنع للميثانول في مقاطعة آمور الروسية.

أعلن ذلك رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية يوم الاثنين.

وقال دميتريف: "يعمل صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي باستمرار على تأسيس شراكات استثمارية مع الشركات في السعودية. توصلنا اليوم إلى اتفاق مع شركة سابك ومجموعة YESN بشأن المساهمة المشتركة في بناء مصنع الميثانول في الشرق الأقصى (من روسيا في مدينة سكوفورودينو). تتمتع مجموعة YESN بخبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالتعاون مع شركاء أجانب. إن موقع الإنتاج في سكوفورودينو هو جزء من المجموعة الكيميائية للغاز في مقاطعة آمور، ولديها كل البنية التحتية اللازمة لتطوير شركة حديثة".

ومن جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة YESN غريغوري بيريزكين، إن "الشراكة مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والشركة السعودية للصناعات الأساسية SABIC، تنقل مشروعنا إلى مستوى جديد تماما. سابك هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع البتروكيماويات في العالم. الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة هو صندوق سيادي مع محفظة فريدة من الأصول والخبرة في تنفيذ مشاريع استثمارية واسعة النطاق في مختلف الصناعات. بفضل الاستثمارات الواسعة النطاق في تطوير البنية التحتية للغاز من قبل شركة غازبروم والتطبيق المتزامن من قبل القيادة الروسية في الشرق الأقصى لآليات الحوافز النظامية طويلة الأجل للاستثمارات، نشأت الفرصة لإنشاء مشاريع عالمية المستوى".

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سابك، يوسف البنيان: "هذه مرحلة مهمة استراتيجيتنا للنمو العالمي. روسيا مهمة بالنسبة لخططنا للتوسع العالمي، والتي تشمل القدرة التنافسية للمواد الخام والقدرة على الابتكار والتخطيط الاستراتيجي. نحن نخطط للحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية مع السوق الروسية، ومواصلة التركيز على تلبية احتياجات العملاء، وتوسيع قاعدة عملائنا الرئيسية والأعمال التجارية، وكذلك زيادة وجودنا في السوق الروسية وتعزيز مكانتنا الرائدة كمورد رئيسي للميثانول".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع في المرحلة الأولى من المشروع 1 مليون طن من الميثانول سنويا.

المصدر: RT