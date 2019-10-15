ضمانات عراقية لواشنطن لتسيير رحلات مباشرة بين بغداد وواشنطن

أعلن وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي اليوم الثلاثاء، أنه قدم ضمانات لنائب السفير الأمريكي في العراق براين ميكفيترز، بما يتيح فتح خط جوي مباشر بين بغداد وواشنطن.

وقال في بيان صحفي إنه "استقبل في ديوان الوزارة نائب السفير الأمريكي في العراق براين ميكفيترز والوفد المرافق له، وبحثا التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيع آفاق العمل المشترك في كافة مجالات النقل".

وشدد الوزير العراقي على "ضرورة تفعيل النقل الجوي بين البلدين بإطلاق خط جوي مباشر بين بغداد وواشنطن لتوطيد أواصر العلاقات بين الجانبين في قطاع النقل من ناحية".

وأضاف: "من الممكن أن يسهم هذا الخط بخدمة أبناء الجالية العراقية المقيمة في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "الخطوط الجوية العراقية متعاقدة مع شركة "بوينغ" الأمريكية وتمتلك طائرات متينة تمكنها من اجتياز مسافات طويلة".

وتابع أن "وزارة النقل العراقية ملتزمة بالاحتياطات الأمنية الخاصة بشركات الطيران التي تهبط في الولايات المتحدة، وأن العراق مستعد لتطبيق المعايير والمتطلبات الأمنية المطلوبة بكافة تفاصيلها".

المصدر: RT