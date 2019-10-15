قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، إن بكين توصلت إلى توافق كبير مع واشنطن في ما يتعلق بالجزء الأول من اتفاقية التجارة، التي يحاول الطرفان التوصل إليها منذ أكثر من عام.

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وأضاف متحدث الخارجية الصينية جينج شوانغ تعليقا على بيان أمريكي بشأن التوصل إلى توافق مع بكين، أن الجانبين توصلا إلى إجماع كبير على الجزء الأول من الصفقة، وأن "ما تتحدث عنه الولايات المتحدة يتوافق مع الوضع الحقيقي ويتزامن مع فهمنا له".

وتابع: "هذا الجزء من الاتفاق التجاري سيكون في غاية الأهمية، ومفيدا للصين والولايات المتحدة والعالم بأسره".

وكانت بكين وواشنطن قد عقدتا يومي الخميس والجمعة الماضيين جولة من المفاوضات التجارية، كان من أهم نتائجها أن الإدارة الأمريكية قررت تأجيل فرض رسوم جمركية إضافية على سلع صينية تستوردها الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجزء الأول من الصفقة الأمريكية مع الصين قد يوقع في قمة "أبيك" في تشيلي، فيما أشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى أن الصفقة تغطي القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية والخدمات المالية والمنتجات الزراعية، التي تتراوح قيمتها ما بين 40 و50 مليار دولار.

وتخوض الصين والولايات المتحدة منذ أكثر من عام حربا تجارية تبادلا في إطارها فرض الرسوم الجمركية ما انعكس سلبا على الاقتصاد العالمي.

المصدر: "نوفوستي"