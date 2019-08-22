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طرح سندات بمليارات الجنيهات لسد عجز ميزانية مصر

مال وأعمال

طرح سندات بمليارات الجنيهات لسد عجز ميزانية مصر
Reuters
البنك المركزي المصري
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يطرح البنك المركزي في مصر، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

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وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.750 مليار جنيه لأجل 357 يوما.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين (سندات وأذون خزانة)، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.

المصدر: فيتو + صدى البلد

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