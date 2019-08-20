مصر.. رقم قياسي بمليارات الدولارات لاحتياطات البنوك المصرية خارج البلاد

أعلن مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن أرصدة واحتياطات البنوك المصرية بالدولار في الخارج، سجلت رقما قياسيا جديدا خلال شهر يوليو، لتصل إلى 19 مليار دولار.

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وأشار المصدر وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر، إلى أن هذا الرقم قياسي مقارنة مع 16 مليار دولار في يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 19%.

وأضاف المصدر أن هذه الأرصدة تتوزع بين 17.7 مليار دولار ودائع، و1.3 مليار دولار حسابات جارية.

من جانبه، صرح رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعي، هيثم عادل، بأن ارتفاع صافي أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار في الخارج إلى هذا الرقم القياسي بعد فترة من التراجع، يؤكد نجاح السياسة النقدية والنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف أن هذا النمو الكبير في حجم أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار في الخارج نتج عن تحول إيجابي في تدفقات النقد الأجنبي، وارتفاع إقبال الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة المصرية، وانعكاس للمؤشرات الاقتصادية للدولة، وتحسن إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

المصدر: جريدة "المال"