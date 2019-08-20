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العملات العربية ترتفع أمام الجنيه المصري

مال وأعمال

العملات العربية ترتفع أمام الجنيه المصري
Reuters
الجنيه المصري
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ارتفعت أسعار العملات العربية بشكل طفيف أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أغسطس.

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وزاد سعر الريال السعودي ليبلغ 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 54.29 جنيه للشراء، و54.73 جنيه للبيع، وزاد سعر الدرهم الإماراتي ليصل إلى نحو 4.49 جنيه للشراء، و4.52 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار العملات العربية حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الفترة الماضية، وفقا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك في تحديد أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.

المصدر: أخبار اليوم

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