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ارتفاع مفاجئ للدولار في مصر

مال وأعمال

ارتفاع مفاجئ للدولار في مصر
Reuters
ارتفاع مفاجئ للدولار في مصر
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شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات الخميس، بعد فترة من الهدوء خلال إجازة عيد الأضحى.

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وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرش واحد ليسجل 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي، فقد ارتفع سعر الدولار بمقدار قرشين ليسجل 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار 3 قروش ليسجل 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وفي بنك الإسكندرية، ارتفع سعر الدولار ثلاثة قروش ليسجل 16.53 للشراء، و16.63 جنيه للبيع كما ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني بمقدار قرشين، ليسجل 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

المصدر: "المصري اليوم"

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