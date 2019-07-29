صنف تقرير لوكالة "بلومبرغ" صدر مؤخرا العملات العالمية من حيث أدائها أمام العملة الأمريكية، وقال إن الروبل الروسي قاد العملات من حيث النمو في النصف الأول من العام الجاري.

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ووفقا لتحليل أجرته "بلومبرغ" فقد ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار في النصف الأول من 2019 بنسية 9.5%، يليه الجنيه المصري، الذي صعد بنسبة 6.5%.

أما البات التايلندي، الذي حل ثالثا، فقد صعد مقابل الدولار بنسبة 5.3%، يليه في المرتبة الرابعة البيزو الفلبيني، الذي نما بنسبة 2.8%.

المصدر: "بلومبرغ"