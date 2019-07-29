الروبل الروسي والجنيه المصري يقودان العملات في 2019
Reuters
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صنف تقرير لوكالة "بلومبرغ" صدر مؤخرا العملات العالمية من حيث أدائها أمام العملة الأمريكية، وقال إن الروبل الروسي قاد العملات من حيث النمو في النصف الأول من العام الجاري.
ووفقا لتحليل أجرته "بلومبرغ" فقد ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار في النصف الأول من 2019 بنسية 9.5%، يليه الجنيه المصري، الذي صعد بنسبة 6.5%.
أما البات التايلندي، الذي حل ثالثا، فقد صعد مقابل الدولار بنسبة 5.3%، يليه في المرتبة الرابعة البيزو الفلبيني، الذي نما بنسبة 2.8%.
المصدر: "بلومبرغ"
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