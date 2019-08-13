مصر تحدد أماكن وجود كميات "كبيرة" من النفط

أعلنت وزارة البترول في مصر عن أماكن جرى تحديدها ومسحها، من المتوقع وجود كميات كبيرة من البترول فيها، حيث طرحت الوزارة مزايدات على هذه الأماكن.

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وتقوم الحكومة المصرية وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية، باستخدام معدات حديثة وطرق معينة في الكشف عن البترول، حيث قالت صحيفة "الوطن" إنه في البداية، تتم عملية المسح الجيولوجي الطبقي عن طريق استخدام أجهزة ومعدات لتصوير طبقات الأرض للتعرف على الاختلافات بين التراكيب الصخرية، وتحديد المساحات التي يمكن أن يتجمع بها النفط. ويعتمد على الأقمار الصناعية في تصوير مساحات واسعة من الأرض والتعرف على ثروات الأرض المعدنية والبترولية.

وبعد ذلك، تتم عملية المسح الجيوفيزيائي، وهو عبارة عن الاستكمال العملي لاستخراج المعلومات المطلوبة من خلال الصور التي تم الحصول عليها، إذ يجري التعرف من خلالها على بنية الطبقات الأرضية وتحديد مكامن النفط، وقد ساعدت الحاسبات الآلية على سرعة استخلاص المعلومات المفيدة.

ثم يأتي دور المسح السيزمي، والذي يتم من خلاله الحصول على معلومات عن التركيب الجيولوجي للموقع من خلال تفجيرات صغيرة قريبة من السطح، ويتم الحصول على المعلومات الجيولوجية من خلال انعكاس صوت هذا التفجير.

وفي النهاية، تستخدم طريقة الجاذبية، وهي طريقة تستخدم فيها أجهزة دقيقة جدا لقياس التغيرات في قوة الجاذبية الأرضية كجهاز "الجرافيميتر"، وقد تختلف شدة الجاذبية الأرضية من مكان لآخر تبعا لعوامل عدة، أهمها ارتفاع المكان عن سطح الأرض، وشكل الأرض عند القطبين، وقوة الطرد المركزية الناتجة عن دوران الأرض، واختلاف كثافة الصخور بالقشرة الأرضية أسفل نقطة الرصد، وباستخدام هذه الطريقة يمكن بدقة التعرف على طبيعة التكوينات في الأعماق.

المصدر: الوطن