أكدت الحكومة المصرية أن هناك "احتمالات بترولية" مرتفعة في عدد من القطاعات بمنطقة غرب المتوسط، بعد الانتهاء من عمل مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد لهذه المناطق البكر.

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وبحسب بيان لوزارة البترول المصرية، فإنها تعمل على الإسراع في إسناد هذه المناطق لشركات عالمية كبرى تمتلك كوادر وخبرات وتكنولوجيا حديثة، لتحقيق اكتشافات جديدة للبترول، إلى جانب إعلان الوزارة غلق باب المشاركة في المزايدة العالمية المطروحة للبحث عن البترول والغاز لأول مرة في منطقة البحر الأحمر، 15 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة أن متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات يبلغ حاليا 630 ألف برميل يوميا، ومن الخطط أن يصل إلى نحو 690 ألف برميل يوميا بنهاية العام المالي الحالي.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، إنه يتم حاليا تنفيذ برنامج عمل لزيادة معدلات إنتاج مصر من البترول، من خلال اختيار بعض الظواهر الجيولوجية الجديدة التي ثبت نجاحها بالفعل، وتبني اختبارات لتراكيب جيولوجية لم يلتفت إليها أحد من قبل، ومنها على سبيل المثال منطقتا فاغور وجيسوم بالصحراء الغربية وخليج السويس، حيث تم الإعلان عن اكتشافات للزيت الخام مؤخرا بهما، ما سيفتح آفاقا جديدة لتحقيق المزيد من الاكتشافات، وإحداث طفرة في إنتاج الزيت الخام، على غرار ما تحقق من زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي.

المصدر: الوطن