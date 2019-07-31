المركزي الروسي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الوطني

يتوقع البنك المركزي الروسي تسارع نمو الاقتصاد في الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 0.8% - 1.3%، مقابل نمو في الربع الثاني عند 0.5% - 1% على أساس سنوي.

وقال المركزي الروسي، في بيان نقلته وكالة "تاس"، إن الاقتصاد الوطني ينمو منذ بداية العام الجاري دون توقعات المركزي، مرجعا ذلك لانخفاض كبير في نمو صادرات البلاد السنوية، في ظل ضعف الطلب الخارجي والنشاط الاستثماري.

إلا أن "المركزي" أشار إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتسارع نمو الإنتاج الصناعي في يونيو الماضي، رغم ضعف النمو منذ بداية العام.

ووفقا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد في الربع الأول من العام الجاري إلى 0.8% على أساس سنوي، من 2.7% سجلها في الربع الرابع من 2018.

ويأتي ذلك في وقت خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2019 و2020، مدفوعا بتخوفات تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأشار "الصندوق" إلى أن الحروب التجارية واستمرار عدم اليقين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات الجيوسياسية أدت إلى ظهور غيوم قاتمة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة.

المصدر: وكالات