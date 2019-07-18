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مصر تسجل أعلى استهلاك في الطاقة الكهربائية

مال وأعمال

مصر تسجل أعلى استهلاك في الطاقة الكهربائية
Reuters
مصر تسجل أعلى استهلاك في الطاقة الكهربائية
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ذكرت وزارة الكهرباء المصرية، أن مصر سجلت أمس الأربعاء أعلى استهلاك في الطاقة الكهربائية في تاريخها، وذلك في ظل موجة الحر التي تجتاح البلاد مؤخرا.

وقالت الوزارة إن ذروة الاستهلاك كانت في الساعة الثامنة مساء من أمس الأربعاء، وبلغت الأحمال حينها 32 ألف ميغاواط.

وأشارت إلى أن قدرات الكهرباء المتاحة في ذلك التوقيت كانت 44.8 ألف ميغاواط، لذلك ساعدت على توفير التيار الكهربائي دون تخفيف أي أحمال على مستوى البلاد أو قطع التيار بسبب الأعطال الفنية.

يشار إلى أن مصر تعرضت مؤخرا لموجة حر لم تشهدها في أكثر من 20 عاما، وتراوحت درجات الحرارة في العاصمة القاهرة بين 40 و44 درجة.

المصدر: وكالات

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