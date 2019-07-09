بغداد تصرف 12 مليون دولار لمزارعي إقليم كردستان

كشف المدير العام للتجارة في وزارة التجارة بحكومة كردستان العراق، نوزاد أدهم، أن الإقليم استلم قسما من مستحقات المزارعين لمحصول القمح، وسيوزع المبلغ على المحافظات بالتساوي.

وقال أدهم: "استلمنا قسما من مستحقات المزارعين لمحصول القمح، والبالغ 15 مليار دينار (12 مليون و500 ألف دولار أمريكي)، وسيتم توزيع المبلغ بالتساوي على محافظات أربيل، ودهوك، والسليمانية، وعلى المزارعين بحسب توقيت تسليمهم محصول القمح".

وأضاف أن "المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم خلال فترة وجيزة، وأن المبلغ المذكور بانتظار قرار التوزيع فقط".

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يشار إلى أن إنتاج محصول القمح في إقليم كردستان العراق لهذا العام بلغ 340 ألف طن، بواقع 112 ألف طن في محافظة دهوك، و100 ألف طن في أربيل، و80 ألف طن في السليمانية، و20 ألف طن في حلبجة.

وبحثت اللجنة المالية في البرلمان العراقي خلال اجتماعها في مايو الماضي، وبحضور وزيري المالية والتجارة في الحكومة المركزية، عدة مواضيع من بينها مستحقات المزارعين في إقليم كردستان.

وأعلنت وزارة التجارة العراقية، خلال الاجتماع المذكور، رصد مبلغ 499 مليار دينار (ما يقارب 375 مليون دولار أمريكي)، كمستحقات للمزارعين في إقليم كردستان، وأن صرفها سيكون حال صدور موافقة رئيس الوزراء العراقي.

المصدر: رووداو