 
مباشر

انطلاق قمة عالمية للصناعة في يكاتيرينبورغ الروسية

مال وأعمال

انطلاق قمة عالمية للصناعة في يكاتيرينبورغ الروسية
Sputnik
انطلاق قمة عالمية للصناعة في يكاتيرينبورغ الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3kq

انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة يكاتيرينبورغ، فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي تعقد للمرة الأولى في روسيا، وسط مشاركة عربية فعالة.

إقرأ المزيد
"إينوبروم" الصناعي الدولي ينطلق في يكاتيرينبورغ الروسية

وتستمر أعمال القمة حتى الخميس، وتهدف لإيجاد توافق عالمي حول مستقبل الصناعة، وذلك من خلال جمع قادة الحكومات والقطاع الصناعي والمجتمع المدني.

وسيلقي الرئيس الروسي كلمة في الجلسة العامة للقمة يسلط من خلالها الضوء على الدور الحيوي، الذي يلعبه القطاع الصناعي في تحقيق الازدهار العالمي.

وتلي الكلمة جلسة نقاش يشارك فيها وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، ووزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية والرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار خلدون المبارك، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ولي يونغ.

وستتركز جلسة النقاش على الدور، الذي تلعبه القمة في صياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي، ودور القطاع في مشروع التنمية المستدامة حتى عام 2030.

ونظمت الدورة الأولى للقمة في أبو ظبي عام 2017، وجمعت أكثر من 3 آلاف شخص من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

وتتزامن القمة مع انعقاد معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي، الذي يركز على الصناعات المعدنية والهندسية الثقيلة في روسيا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الشورت" يثير الجدل بين طلاب الفنون المسرحية في سوريا