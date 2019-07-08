"إينوبروم" الصناعي الدولي ينطلق في يكاتيرينبورغ الروسية

انطلقت اليوم الاثنين، في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية فعاليات منتدى معرض "إينوبروم" الصناعي الدولي، وسط مشاركة رائدة من شركات أوروبية وآسيوية.

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ويعد "إينوبروم" المعرض الصناعي الأول في روسيا، ويركز في دورته الحالية على الصناعات المعدنية والهندسية الثقيلة، وتستمر فعالياته حتى الخميس، ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المعرض الثلاثاء.

وتشارك تركيا في نسخة المعرض العاشرة هذا العام بصفة دولة شريكة، وستقام في إطاره أربعة منتديات صناعية دولية بالتعاون مع ألمانيا وتركيا والنمسا وفرنسا.

ويعد "إينوبروم" منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى روسيا، كما يعرض خلال المعرض أحدث ما توصلت إليه الشركات الروسية في مجالات الصناعات الثقيلة والمعدنية والإلكترونية والسيارات والسفن والمعدات الزراعية والروبوتيكس وتكنولوجيا المعلومات.

وتزامنا مع "إينوبروم" تنطلق الثلاثاء وحتى الخميس القمة العالمية الثانية للإنتاج والتصنيع برعاية الرئيس بوتين، وتعد القمة أول منتدى صناعي عالمي يلتزم بوضع خارطة طريق للقطاع الصناعي العالمي.

والقمة عبارة عن تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع أكثر من 1200 من صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني.

ونظمت الدورة الأولى للقمة في جامعة باريس السوربون بأبو ظبي خلال شهر مارس عام 2017، وجمعت أكثر من 3 آلاف من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لدعم مستقبل الصناعة والتنمية المستدامة وتحديد التوجهات المستقبلية في التكنولوجيا والابتكار.

المصدر: وكالات