نقلت وكالة "فارس" عن مسؤول إيراني أن نحو 840 رحلة طيران أجنبية تعبر أجواء إيران يوميا، وأشار إلى وجود زيادة في الطلب على عبور الأجواء، وذلك بعد انحسار التوترات في الخليج.

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وأوضح المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، سياوش أمير مكري، اليوم الأربعاء، أن الرحلات الجوية عبر أجواء إيران شهدت انخفاضا على مدى عدة أيام بعد تحذيرات من إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية على أثر إسقاط إيران الطائرة المسيرة الأمريكية، إلا أنها عادت للزيادة مجددا بعد انحسار التوترات في المنطقة.

ولفت إلى أن شركات الطيران تدرك سلامة أجواء إيران، وجدواها الاقتصادية وقصر المسافة، لذلك عادت حركة الطيران لوضعها الطبيعي مجددا، متوقعا أن يعود حجم الرحلات لما كان عليه قبل شهر.

وشدد المسؤول على أن إيران لم تفاوض أية شركة طيران أجنبية لإقناعها بالتحليق في الأجواء الإيرانية، فضلا عن أنها لم تقدم أية محفزات لهذه الشركات.

وأرفقت وكالة "فارس" تقريرها بصورة لحركة الطيران فوق إيران، ويظهر منها أن شركات طيران عالمية تنفذ رحلات طيران فوق مضيق هرمز والخليج.

وكالة "فارس"

وعقب إسقاط إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة فوق مياه مضيق هرمز أعلنت بعض شركات الطيران العالمية أنها قررت تفادي التحليق عبر أجواء المضيق وخليج عمان، في إجراء احترازي.

المصدر: "فارس"