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"الطيران الأمريكية" تحظر رحلاتها قرب إيران

أخبار العالم

Reuters Eduardo Munoz
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أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية اليوم الخميس أمرا طارئا يمنع المشغلين الأمريكيين من الطيران في مجال الدفاع الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عُمان بسبب تصاعد التوتر.

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية من "تهديدات" تواجه الطائرات المدنية في المجال الجوي الإيراني، معربة في الوقت ذاته عن قلقها من "استعداد إيران لاستخدام صواريخ أرض-جو بعيدة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار".

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وقالت الإدارة في بيان إن "تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية أظهرت أن أقرب طائرة تجارية كانت في نطاق 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران".

ويوم أمس، أعلنت إيران أن دفاعتها الجوية، أسقطت طائرة أمريكية دون طيار، بعد انتهاكها للمجال الجوي الإيراني.

من جانبه، نفى البنتاغون الرواية الإيرانية، وزعم أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية بمحاذة الحدود الإيرانية.

المصدر: "رويترز"

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