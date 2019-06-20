الحرس الثوري الإيراني: إسقاط طائرة أمريكية مسيرة

أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، موضحة أن "الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان".

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وازداد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في منطقة الخليج مؤخرا على خلفية الهجمات على 4 سفن تجارية قرب شواطئ الإمارات يوم 12 مايو وناقلتي نفط في خليج عمان يوم 13 يونيو.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات وسط تقارير إعلامية عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خيارات عسكرية للتعامل مع إيران ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة.

المصدر: "إرنا"