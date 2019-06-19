الجيش الإيراني: سنقضي على العدو خارج حدودنا إذا حاول غزونا في عقر دارنا

وسط استمرار التوتر في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة، تعهد الجيش الإيراني بالقضاء على من وصفهم بالعدو خارج حدود بلاده في حال أراد تدميرها من الداخل.

وقال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء: "إذا أراد العدو أن يغزونا في عقر دارنا فسنقضي عليه فيما وراء الحدود".

وحذر موسوي "العدو" من تداعيات محاولات شن أي هجوم على إيران، وتوعد "بألا يبقى شيء في المنطقة من معسكره وأذنابه" حال إقدامه على ذلك.

وتابع قائد الجيش الإيراني بالقول: "مصممون على إظهار جديتنا في تقويض قوى الغطرسة في المنطقة".

وازداد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في المنطقة على خلفية الهجمات على 4 سفن تجارية قرب شواطئ الإمارات يوم 12 مايو وناقلتي نفط في خليج عمان يوم 13 يونيو.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات وسط تقارير إعلامية عن دراسة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خيارات عسكرية للتعامل مع إيران ومخاوف متزايدة من اندلاع حرب في المنطقة.

المصدر: وكالات إيرانية