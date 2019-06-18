روسيا وإيران تناقشان مشاريع جديدة في مجال النفط والغاز

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وإيران تبحثان مشاريع مشتركة جديدة في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى مجال الطاقة الكهربائية.

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وقال نوفاك في حديثه لقناة "روسيا-24" التلفزيونية إن المشاريع الروسية الإيرانية المشتركة في مجال الطاقة تعد أحد الاتجاهات الرئيسية للاستثمارات الروسية.

وأضاف: "تجري مناقشة عدة مشاريع في مجال النفط والغاز وكذلك المشاريع المشتركة في مجال الطاقة الكهربائية. وتهتم إيران بتحديث محطاتها الحرارية وإنهاء بناء محطاتها الكهرومائية. وهناك الكثير من المشاريع في هذا المجال. والشركات الروسية جاهزة للمشاركة فيها".

وأشار نوفاك أيضا إلى التطور النشيط للعلاقات بين البلدين في مجالات النقل والصناعة والصيدلة.

من جهته أفاد موقع وزارة الطاقة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا وإيران وقعتا 8 وثائق مشتركة للتعاون في مجالات الطاقة النووية السلمية، وذلك بعد مساعدة موسكو لطهران في بناء محطة الطاقة الكهرذرية في بوشهر الإيرانية، والتعاون بين الأقاليم الروسية والإيرانية، والتعاون في مجال النقل، والتعاون بين المنظمة الوطنية الإيرانية للمعايير والمقاييس التجارية والوكالة الفدرالية الروسية للتقنية والمقاييس، والتعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، والاستيراد والتصدير وتطوير خدمات الموانئ ونقل البضائع​​​.

كما تم توقيع وثيقة حول عقد اجتماع لمجموعة العمل المشتركة بين إيران وروسيا لبحث التعاون في الثروة المائية، وكيفية المحافظة عليها والاستفادة منها.

وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، وصل، أمس الاثنين، إلى طهران لبحث عقود صادرات النفط بين البلدين.

هذا واستضافت طهران على مدار يومين المؤتمر التجاري الثاني بين إيران وشمال القوقاز، والجلسة الـ15 للجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي، بينما انعقدت لجنة العمل الثالثة للتعاون بين محافظتي موسكو وأصفهان.

المصدر: تاس + سبوتنيك