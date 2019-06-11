مدفيديف لا يستبعد تقليص أسبوع العمل إلى 4 أيام

لم يستبعد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف إمكانية انتقال الاقتصاد العالمي، إلى أسبوع عمل من 4 أيام فقط.

وقال رئيس الحكومة الروسية، في كلمة أثناء مؤتمر العمل الدولي في سويسرا: "من المحتمل جدا، أن أسبوع العمل في المستقبل، على أساس عقود العمل الاجتماعية، سيتكوّن من 4 أيام فقط".

ومن المعروف، أن عدد أيام أسبوع العمل، في الكثير من دول العالم ومن بينها روسيا، يبلغ 5 أيام.

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وأشار مدفيديف، إلى أن التقدم التكنولوجي السريع، الذي يشهده العالم حاليا، سيؤدي، إلى تقليص فترة العمل وإلى زيادة فترة راحة العاملين.

وذكّر رئيس الوزراء الروسي بأن الصانع والمبتكر الأمريكي هنري فورد، قرر تقليل أسبوع العمل من 48 إلى 40 ساعة و"حصل على زيادة كبيرة في إنتاجية العمل".

وكمثال آخر، ذكر مدفيديف، الشركة النيوزيلندية، التي قلصت أسبوع عمل إلى أربعة أيام، ونتيجة لذلك، زادت إنتاجية العمل لكل ساعة عمل واحدة بنسبة 20٪، وانخفض مستوى التوتر النفسي لدى العاملين فيها.

المصدر: تاس