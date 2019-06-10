طلبت وزارة العمل والتنمية السعودية من جميع منشآت القطاع الخاص في المملكة تطبيق قرار حظر عمل موظفيها تحت أشعة الشمس من الساعة الـ12 ظهرا وحتى الـ3 مساء، بدءا من السبت المقبل.

ويستمر حظر العمل تحت أشعة الشمس، حتى الـ15 من سبتمبر 2019، وذلك من أجل تجنيب العمال مخاطر التعرّض لأشعة الشمس المباشرة، كالتعرّض لضربة شمس أو إجهاد حراري.

ودعت الوزارة أصحاب العمل عند تنظيم ساعات العمل، إلى مراعاة ما نص عليه هذا القرار للمساهمة في حماية سلامة وصحة العاملين من المخاطر المصاحبة للتعرّض لأشعة الشمس.

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل إن "القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/ 7/ 1435هـ، ينص على أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.

وأضاف أن "القرار يستثني العاملين في شركات النفط والغاز، والصيانة للحالات الطارئة، على أن تُتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس".

وأشار المسؤول السعودي إلى أن القرار يستثني عددا من المحافظات في المملكة، نظرا لاختلاف درجات الحرارة التي تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها.

المصدر: صحيفة "الجزيرة" السعودية