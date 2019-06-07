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جلسة حوار بمشاركة وزيري الطاقة الروسي والسعودي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

مال وأعمال

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- نوفاك: لدينا تفاهم مشترك مع السعودية بشأن الوضع في سوق النفط واتفقنا على اتخاذ قرارات مشتركة،

نوفاك: اتفق مع توصيف استخدام واشنطن الطاقة كسلاح سياسي،

- الفالح: هناك إجماع كامل بشأن ميثاق جديد لـ"أوبك+" يتعلق بتعاون طويل الأمد،

- الفالح: وضع سوق النفط أفضل الآن مقارنة بعام 2014 وقد تحسنت السوق في الأسبوعين الأخيرين،

- الفالح: الطلب كان جيدا خلال الفترة الأخيرة ونأمل أن تتم المحافظة على حجمه،

- الفالح: ننسق المواقف مع روسيا وننظر فيما يمكن فعله ونبحث العوامل الطارئة،

- الفالح: السعودية ستواصل خفض إنتاج النفط في يوليو،

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