جلسة حوار بمشاركة وزيري الطاقة الروسي والسعودي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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- نوفاك: لدينا تفاهم مشترك مع السعودية بشأن الوضع في سوق النفط واتفقنا على اتخاذ قرارات مشتركة،
نوفاك: اتفق مع توصيف استخدام واشنطن الطاقة كسلاح سياسي،
- الفالح: هناك إجماع كامل بشأن ميثاق جديد لـ"أوبك+" يتعلق بتعاون طويل الأمد،
- الفالح: وضع سوق النفط أفضل الآن مقارنة بعام 2014 وقد تحسنت السوق في الأسبوعين الأخيرين،
- الفالح: الطلب كان جيدا خلال الفترة الأخيرة ونأمل أن تتم المحافظة على حجمه،
- الفالح: ننسق المواقف مع روسيا وننظر فيما يمكن فعله ونبحث العوامل الطارئة،
- الفالح: السعودية ستواصل خفض إنتاج النفط في يوليو،
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