وزيرا الطاقة الروسي والسعودي يبحثان التعاون في إطار "أوبك+"

بحث وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره السعودي خالد الفالح التعاون بين موسكو والرياض في إطار "أوبك+".

وجاء في بيان صدر عن وزارة الطاقة الروسية في أعقاب اللقاء الذي عقد على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الخميس، أن الوزيرين بحثا "التعاون بين البلدين في إطار اتفاقات "أوبك+" إلى جانب جدول أعمال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الروسية السعودية للتعاون التجاري – الاقتصادي والعلمي – التقني، الذي من المزمع عقده في موسكو يوم 10 يونيو الجاري".

وأكد نوفاك اهتمام "غازبروم" و"غازبروم نفط" و"ترانس نفط" وغيرها من الشركات الروسية بالتعاون مع الشركات السعودية، مشيرا إلى أن هناك أبحاثا علمية مشتركة بين المؤسسات العلمية الروسية والسعودية.

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وأضاف نوفاك أن "التعاون القائم بين البلدين في مجال الطاقة يساعد أيضا على إقامة تعاون مثمر في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية"، حسبما جاء في البيان.

وأشار نوفاك إلى أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ازداد خلال الفترة بين يناير ومارس من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ووصل إلى 420.4 مليون دولار.

المصدر: RT، نوفوستي