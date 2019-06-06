مسؤول روسي: الفالح أكد اهتمام السعودية بالاستثمار في روسيا

صرح المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف بأن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أكد اهتمام السعودية وشركة "أرامكو" بالاستثمار في روسيا.

وقال دميترييف في أعقاب لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستثمرين الأجانب في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن "السيد الفالح أشار خلال اللقاء إلى أن السعودية و"أرامكو" تخططان للاستثمار في روسيا وأكد اهتمامه بأن تكون شركات روسية شركاء لـ "أرامكو" والسعودية".

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وكشف دميترييف كذلك أن خالد الفالح قال خلال الاجتماع المذكور إن صفقة "أوبك+" حول تخفيض الإنتاج كانت إيجابية بالنسبة للاقتصاد الروسي والسعودي والعالمي.

وفي سياق متصل، سيعقد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، مباحثات مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك مساء الخميس على هامش منتدى بطرسبورغ.

وأكد نوفاك للصحفيين أنه يخطط لمناقشة مشاركة السعودية في المشاريع المتعلقة بالغاز المسال في روسيا.

المصدر: وكالات