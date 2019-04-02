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تبحث عن عمل في روسيا؟ هذه الشواغر الأعلى أجرا

مال وأعمال

تبحث عن عمل في روسيا؟ هذه الشواغر الأعلى أجرا
Sputnik
غواص يلحم أنابيب ضخ النفط والغاز تحت الماء
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كشف تقرير لوزارة العمل الروسية عن المهن الأعلى أجرا في روسيا، وأشار إلى أن الشركات تقدم رواتب مغرية للأيدي العاملة المؤهلة، تتجاوز في بعض الحالات رواتب الوظائف المرموقة.

وخلصت الوزارة في تقريرها، الذي رتبت فيه التخصصات المطلوبة في سوق العمل الروسية من حيث المرتب الشهري، إلى أن لحام القوس الكهربائي، ومهندس الميكانيك هما الأعلى أجرا في روسيا حاليا، إذ أن الشركات تقدم مرتبا شهريا يبلغ 100 ألف روبل (نحو 1500 دولارا) لهذين الاختصاصين.

يليهما في المرتبة الثانية موظفو البنوك وحفارو الآبار، إذ تقدم الشركات لهذه الاختصاصات مرتبا شهريا قدره 95 ألف روبل، فيما تعرض 90 ألف روبل على المحللين الاقتصاديين والمختصين في المعالجة الحرارية.

ويشدد التقرير على أن الطلب على هذه الاختصاصات يفوق العرض، وذلك مع طلب كبير على متخصصي البرمجيات.

المصدر: "لينتا.رو"

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