عملاق التكنولوجيا الصيني يشن "حربا" ضد الولايات المتحدة

رفعت "هواوي" دعوى قضائية ضد واشنطن لفرضها قيودا على تعاملاتها في الولايات المتحدة، لتفتح بذلك مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة جبهة قضائية ضد اتهام واشنطن لها بالتجسس.

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وقال مسؤول رفيع المستوى في المجموعة، إن "الكونغرس الأمريكي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرر القيود التي فرضها على منتجات هواوي. نحن مضطرون لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير".

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المجموعة في شينزين جنوب الصين، اتهم المسؤول في هواوي الحكومة الأمريكية بقرصنة خوادم "هواوي"، وسرقة رسائل إلكترونية خاصة بها.

وقال المسؤول، إن الحكومة الأمريكية "قرصنت خوادمنا وسرقت رسائلنا الإلكترونية والرمز الخاص بنا"، من دون أن تقدم أي دليل على اتهامات التجسس.

وفي مطلع العام الجاري أطلقت "هواوي"، ثاني أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم، حملة لدحض الاتهامات الأمريكية الموجهة إليها، ومفادها بأن الحكومة الصينية يمكنها التسلل إلى معدات الاتصالات الخاصة بالمجموعة الصينية.

ومنعت الإدارة الأمريكية مجموعة "هواوي" من المشاركة في نشر شبكة الجيل الخامس في الولايات المتحدة، محذرة من مخاطر ذلك على أمنها القومي.

وتحض واشنطن حلفاءها الغربيين على مقاطعة المجموعة الصينية، في الوقت الذي تستعد فيه دول عديدة لتركيب مكونات تكنولوجيا الجيل الخامس الجديدة، التي ستؤمن سرعة أكبر في الاتصال.

المصدر: "أ ف ب"