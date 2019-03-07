فلسطين وفنزويلا توقعان اتفاقا حول إنتاج الألماس

وقعت فنزويلا وفلسطين اتفاقا استراتيجيا حول إنتاج الألماس وتم بث مراسم توقيع هذه الوثيقة على صحفة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في تويتر.

وقال مادورو في خطاب ألقاه أمام ممثلي الشركة الذين حضروا هذه المراسم: "لنتكلم عن خطتنا لإنتاج الألماس. لدى فنزويلا أكبر احتياطات للألماس في العالم. ولدينا النفط والذهب ... ونشهد توقيع الاتفاقية الكبيرة بين شركة فلسطينية و154 من تحالفات صغيرة لإنتاج الألماس في منطقة نهر أورينوكو".

وتدل معلومات وزارة تطوير التعدين الفنزويلية على أن 85% من الألماس الذي تم العثور عليه في منطقة نهر أورينوكو، يتميز بأعلى جودة ويتفق مع المقاييس الدولية المعترف بها للخيط والوزن والنقاء واللون. وأصبح الألماس عام 2014 جزءا من الاحتياطات الدولية لفنزويلا.

وأعلن مادورو في وقت سابق أن استعادة الاقتصاد الفنزويلي وتحقيق نموه سيكون من أهم أهداف عام 2019.

المصدر: نوفوستي