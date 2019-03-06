نتنياهو: البحرية الإسرائيلية ستتحرك لمنع إيران من تهريب النفط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران تحاول الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها من خلال تهريب النفط بحرا، مؤكدا أن البحرية الإسرائيلية ستمارس دورا مهما لمواجهة ذلك.

وصرح نتنياهو في إطار كلمة ألقاها مساء اليوم داخل قاعدة حيفا البحرية خلال مراسم تخرج فوج جديد من الكلية البحرية العسكرية: "إيران تحاول الالتفاف على العقوبات التي فرضت عليها وذلك من خلال تهريب النفط بحرا بشكل خفي. وكلما توسعت هذه المحاولات كلما كان للبحرية الإسرائيلية دور أهم في الجهود لصد هذه العمليات الإيرانية. أدعو المجتمع الدولي إلى وقف المحاولات الإيرانية للالتفاف بحرا على العقوبات بشتى الطرق".

إقرأ المزيد

وفي سياق منفصل، ذكر نتنياهو أن "زعيمي قبرص واليونان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيحضرون حفل مد أنبوب غاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر هاتين الدولتين".

وأضاف أن "البحرية الإسرائيلية ستحمي هذا الأنبوب أيضا".

المصدر: RT