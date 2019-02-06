البيت الأبيض: كوشنير بصدد الكشف عن بنود صفقة القرن

أفاد مصدر في البيت الأبيض، بأن جارد كوشنير صهر ومستشار الرئيس الأمريكي، سيطرح خلال مؤتمر وارسو منتصف الشهر الجاري، رؤيته للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة "جيروساليم بوست" عن المصدر، أن كوشنير سيحدد الموعد الذي تعتزم خلاله واشنطن، الإعلان عن تفاصيل "صفقة القرن"، التي شارك هو في بلورتها.

وسيلتقي كوشنير مع وزراء خارجية عرب وأوروبيين، لبحث تفاصيل خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر وزراء خارجية السعودية والبحرين والإمارات وعمان والأردن، بينما لم تتم دعوة مندوبين عن السلطة الفلسطينية وإيران.

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وسيشارك في المؤتمر جيسون غرينبلات الذي يعمل مع كوشنير على وضع خطة ترامب للسلام.

ورجح مسؤولون أمريكيون تأجيل نشر تفاصيل الخطة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في 9 أبريل.

المصدر: maannews