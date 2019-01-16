تلفزيون: صفقة القرن الأمريكية تقضي بالسيادة الإسرائيلية على المقدسات

كشفت قناة "ريشيت 13" الإسرائيلية عن بعض التفاصيل المفترضة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن".

وذكرت القناة الإسرائيلية نقلا عن مصدر، قالت إن الجانب الأمريكي أطلعه على تفاصيل الصفقة، حيث تنص الخطة على أن البلدة القديمة في القدس ستكون تحت السيادة الإسرائيلية، ولكن ستكون هناك إدارة مشتركة مع الفلسطينيين والأردن.

كما تشير الخطة إلى أن "معظم المناطق العربية" في القدس الشرقية ستكون تحت السيادة الفلسطينية.

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أما بخصوص المستوطنات في الضفة الغربية، فسيتم ضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل، بينما سيتم إجلاء أو تجميد بناء المستوطنات المنفردة، وبالتالي ستكون نحو 90 بالمئة من الضفة الغربية من نصيب دولة فلسطين، حسب المعلومات التي نقلتها القناة التلفزيونية الإسرائيلية.

يذكر أن الإدارة الأمريكية تمتنع عن الكشف عن تفاصيل "صفقة القرن" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق. وتقول إن الإعلان عن خطتها قد يتم بعد أشهر، ودعت لعدم الدخول في المزايدات بشأن مضمونها.

المصدر: رويترز