رياض المالكي: سنقبل بصفقة القرن إن كانت تحفظ حقوقنا الأساسية

صرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مقابلة مع قناة RT، بأن السلطة الفلسطينية ستقبل بـ "صفقة القرن" التي تنوي واشنطن طرحها، إن كانت الصفقة تحفظ الحقوق الأساسية للفلسطينيين.

وأكد رياض المالكي أن زيارته تندرج في سياق التنسيق بين القيادتين الروسية والفلسطينية في جميع المجالات، مضيفا أن زيارته تهدف أيضا إلى بحث العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها، مشيرا إلى أن القلق يساور الجانبين بخصوص غياب أفق لعملية السلام في الشرق الأوسط على خلفية ما قامت به الولايات المتحدة "من إعلان حرب شاملة وواسعة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وضد وجوده على أرضه وما تقوم به إسرائيل من الاستفادة من مثل هذه الأجواء" على مستوى تعزيز البناء الاستيطاني.

وتابع أن كل ذلك يتطلب جلوس القيادتين الروسية والفلسطينية للبحث في كيفية حماية الحقوق الفلسطينية وحل الدولتين والتفكير في كيفية الخروج من هذا المأزق السياسي.

وتعليقا على زيارة وفد حركة حماس إلى موسكو، قال: "ليس هناك أي ضير من وجهة نظرنا في أن تحاول القيادة الروسية المساهمة قدر الإمكان في رص الصفوف باتجاه تعزيز الجهد باتجاه المصالحة".. "أي جهود إضافية مساندة تدعم الجهود المصرية نحن نرحب بها مع معرفتنا السابقة أن مواقف قيادة حماس متشنجة وأفشلت كل الجهود السابقة وسوف تفشل أي جهود أخرى، كانت روسية أو غير روسية، ولكن مع ذلك سوف نراقب لنرى نتائج هذه الزيارة"، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية مستمرة بالعمل مع هذا الملف على اعتبار أنه من أولويات القيادة.

يتبع..