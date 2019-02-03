ليبرمان: حملة "الجرف الصامد" على غزة كانت فاشلة

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان حرب 2014 على غزة فاشلة، وذلك في سياق هجومه على خصميه السياسيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان السابق بيني غانتس.

وفي ما اعتبرته القناة الثانية العبرية، أنه "انضمام لليبرمان للحرب الكلامية التي يقودها حزب الليكود" على غانتس، قال ليبرمان اليوم الأحد إن غانتس فشل في حرب 2014 على غزة، والتي تسميها إسرائيل عملية "الجرف الصامد".

وردا على نتائج الاستطلاع التي تشير إلى أن غانتس يشكل بديلا ملائما لقيادة تيار اليساري والمعتدل في البلاد، قال ليبرمان: "رأينا ما فعله غانتس في الجرف الصامد بغزة، حيث فشل، وهذا ما سيفعله بحزبه "المنعة لإسرائيل".

وأضاف: "فشل الجرف الصامد، كان فشلا سياسيا وعسكريا لرئيس الوزراء نتنياهو، ولرئيس الأركان غانتس، ونتنياهو الذي كان يمدح غانتس بالأمس، يهاجمه اليوم".

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ونقلت القناة عن ليبرمان تأكيده أن حزبه "إسرائيل بيتنا" لن ينضم إلى أي ائتلاف حكومي مع نتنياهو بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 9 أبريل المقبل.

المصدر: عكا للشؤون الإسرائيلية