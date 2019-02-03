جنرال إسرائيلي رفيع يكشف عن "إحباط" أصاب جيشه في حرب 2014 على غزة

كشف رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق اللواء احتياط يائير جولان، عن "إحباط" أصاب الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على غزة لطول أمدها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اللواء جولان بعث رسالة للقادة السياسيين في إسرائيل كتب فيها: "سلاح الجو الإسرائيلي ألقى 1200 صاروخ وقنبلة دقيقة على أهداف فارغة بقطاع غزة، بعد أن أصابهم الإحباط بسبب عدم انتهاء الحرب بسرعة".

وأوضحت الصحيفة أن اللواء جولان، تحدث خلال رسالته أيضا عن تخوف قيادة الجيش الإسرائيلي من توسيع المعركة البرية في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة عام 2014، وذلك بسبب الخوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن جولان، أن "هذا التخوف وصل بسرعة إلى الجنود، وأن الأمر يضر بثقة الجنود بالقادة العسكريين في الجيش، وبقدرتهم على الانتصار".

كما أوضح القائد الإسرائيلي أن "مشكلة قيادة الجيش تعتبر بمثابة مشكلة وعي، فالجيش لا يعول كثيرا على سلاح المشاة ورسالته خلال الحرب كانت بأن سلاح الجو فقط يمكن له حسم الحرب، لكن هذا الواقع يحمل في طياته كارثة، وتقليل دور سلاح المشاة يضعف من الروح المعنوية للضباط الصغار".

ووفقا للصحيفة فقد ذكر جولان أن القيادة السياسية في إسرائيل لم تأخذ بعين الاعتبار انتقادات ضباط كبار من هيئة أركان الجيش الإسرائيلي لمدى جهوزية الجيش للحرب آنذاك.

المصدر: وكالات