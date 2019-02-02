فلسطيني يقاضي قائدي الأركان وسلاح الجو الإسرائيليين السابقين في لاهاي

رفع مواطن فلسطيني من قطاع غزة دعوى قضائية إلى المحكمة المركزية في لاهاي، ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس، والجنرال أمير إيشل قائد سلاح الجو الإسرائيلي في حينه.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن إسماعيل زيادة وهو فلسطيني من قطاع غزة ويحمل الجنسية الهولندية، تقدم بالدعوى في نهاية مارس 2018، ضد غانتس وإيشل، باعتبارهما مسؤولين عن قصف إسرائيل لبيت عائلته في يوليو 2014 ما تسبب بمقتل 7 من أفراد أسرته.

ووفقا للصحيفة، فقد كلّف غانتس وإيشل المحامية الهولندية كاثلاينة فان در بلاس لتترافع عنهما في لاهاي، موضحه أن بلاس قدمت طلبا للمحكمة برد الدعوى التي رفعها زيادة، بزعم أنه "لا صلاحية لمحكمة لاهاي بالنظر في الدعوى وأنه يمكن الوصول إلى جهاز القضاء الإسرائيلي من قبل المدعين الفلسطينيين، وأن المدعى عليهما يحظيان بالحصانة لأنهما عملا في إطار وظيفتهما الرسمية".

وأشارت الصحيفة إلى أن محامية الفلسطيني زيادة، "يمكنها تقديم ردها على طلب الرفض حتى الأسبوع الأول من مارس المقبل، وحينها يمكن تحديد موعد للنقاش حول مواقف الطرفين في المحكمة بلاهاي، التي ستحسم إذا كانت لها صلاحية محاكمة القائدين الإسرائيليين الكبيرين أم لا".

الجدير بالذكر أن غانتس هو المرشح الأوفر حظا حاليا لمنصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إذ أظهر أحدث استطلاع للرأي العام في إسرائيل حصول حزبه على تأييد واسع في الكنيست، ما قد يؤهله ليكون خلفا لرئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو في انتخابات أبريل المقبلة.

المصدر: "عكا"