إسرائيل.. يعالون وغانتس يخوضان الانتخابات بتحالف واحد

اتفق وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعالون والرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على تشكيل تحالف بين حزبيهما لخوض الانتخابات البرلمانية.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن التحالف سيقوده بيني غانتس، الذي يترأس حزب "المنعة لإسرائيل"، وسيكون يعالون، وهو زعيم حزب "تيليم" المؤسس حديثا، رقم 2 على القائمة المشتركة.

ويأتي هذا الاتفاق قبيل إطلاق بيني غانتس حملته الانتخابية رسميا في تل أبيب.

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلي نقلا عن تسريبات، بأن غانتس من المتوقع أن يشن خلال خطابه هجوما على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وسيرفض الانضمام إلى أي حكومة يترأسها شخص متهم بالفساد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "المنعة لإسرائيل" كان سيحصل على ما بين 13 و15 مقعدا في الكنيست، ويحل في المرتبة الثانية أو الثالثة في الانتخابات التي ستجري يوم 9 أبريل المقبل.

كما توقعت الاستطلاعات فشل حزب يعالون في الحصول على أي مقعد في الكنيست.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية