وزيران إسرائيليان يعلنان تشكيل حزب يميني جديد

أعلن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزيرة العدل أيليت شاكيد انشقاقهما عن حزب "البيت اليهودي" وتشكيل حزب يميني جديد لخوض الانتخابات التي ستجري في أبريل المقبل.

وأكد الوزيران أن حزبهما الجديد سيمثل قوى "اليمين الحقيقي"، وسيدافع على القيم القومية والصهيونية.

ووجه بينيت انتقادات إلى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، معتبرا سياساته الأمنية "فاشلة"، وخاصة فيما يخص التعامل مع حركة حماس في غزة.

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وسيطلق على الحزب الجديد اسم "اليمين الجديد"، وسيترأسه بينيت وشاكيد بشكل مشترك. وسيسعى الحزب الجديد، حسب قول نفتالي بينيت، إلى "الشراكة الحقيقية بين العلمانيين والمتدينين" في إسرائيل.

وسيدافع عن "أرض إسرائيل بلا حلول وسط، وضد دولة فلسطينية".

يذكر أن نفتالي بينيت أصبح زعيما لـ "البيت اليهودي" عام 2012، وانضمت أيليت شاكيد إلى قيادة الحزب في وقت لاحق. وفي وقت سابق كان بينيت رئيس موظفي مكتب نتنياهو في 2006 – 2008، عندما كان نتنياهو زعيما للمعارضة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية