 
مباشر

وزيران إسرائيليان يعلنان تشكيل حزب يميني جديد

أخبار العالم

وزيران إسرائيليان يعلنان تشكيل حزب يميني جديد
Reuters CORINNA KERN
نفتالي بينيت وأيليت شاكيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9i1

أعلن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزيرة العدل أيليت شاكيد انشقاقهما عن حزب "البيت اليهودي" وتشكيل حزب يميني جديد لخوض الانتخابات التي ستجري في أبريل المقبل.

وأكد الوزيران أن حزبهما الجديد سيمثل قوى "اليمين الحقيقي"، وسيدافع على القيم القومية والصهيونية.

ووجه بينيت انتقادات إلى رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، معتبرا سياساته الأمنية "فاشلة"، وخاصة فيما يخص التعامل مع حركة حماس في غزة.

إقرأ المزيد
الكنيست يصادق على حل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة

وسيطلق على الحزب الجديد اسم "اليمين الجديد"، وسيترأسه بينيت وشاكيد بشكل مشترك. وسيسعى الحزب الجديد، حسب قول نفتالي بينيت، إلى "الشراكة الحقيقية بين العلمانيين والمتدينين" في إسرائيل.

وسيدافع عن "أرض إسرائيل بلا حلول وسط، وضد دولة فلسطينية".

يذكر أن نفتالي بينيت أصبح زعيما لـ "البيت اليهودي" عام 2012، وانضمت أيليت شاكيد إلى قيادة الحزب في وقت لاحق. وفي وقت سابق كان بينيت رئيس موظفي مكتب نتنياهو في 2006 – 2008، عندما كان نتنياهو زعيما للمعارضة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. عنصرية "جار" بسبب البشرة السوداء!